Падение Ворона. Данил Корецкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основе романа лежит реальная история, которая оказывается удивительнее, чем в кино. Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в колонии. Благодаря авторитетному отцу он пользуется поддержкой «законников» – криминальных бонз, которые накануне развала СССР продумали новую стратегию, связанную с вывозом воровского общака в одну из соседских стран. Создали там ОПГ по типу мафии, теснящей местный преступный мир и прокладывающей российскому криминалитету путь на Запад. Осуществление этого плана поручено Ворону, который справляется с поставленной задачей, но любовь к девушке, оказавшейся прокурором, заставляет его искать компромисс между законом и бандитскими понятиями. Но возможно ли одновременно жить и в волчьей стае, и среди людей? Реальная история, положенная в основу романа, даeт убедительный ответ на этот вопрос.



Падение Ворона слушать на видеосервисе Wink.