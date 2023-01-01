Отвергнутая принцесса. Лайон Спрэг де Камп (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Инженер из Нью-Йорка Роллин Хобарт случайно оказывается в параллельной вселенной – мире магии, где каждое заявление воспринимается буквально. Роллину нужно вытащить прекрасную принцессу из лап отвратительного чудовища Андросфинкса. И если этим заданием он справляется быстро, то над тем, чтобы вернуться домой, ему придется потрудиться, потому что освобожденная красавица и ее подданные так просто не отпустят своего спасителя.



Отвергнутая принцесса слушать на видеосервисе Wink.