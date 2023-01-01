Отвергнутая любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Врач Елена Зайцева с недавних пор стала плохо себя чувствовать. Она обратилась за консультацией к знакомому неврологу Илье, с сыном которого училась в ординатуре. Обследовав Елену, Илья сообщил, что снимки указывают на опухоль в голове у молодой женщины. Илья предупредил, что ей осталось жить не более года. Елена как раз собиралась уезжать на стажировку за рубеж, теперь все планы ее разрушились. Несколько лет назад Елена рассталась с Алексеем из-за глупой ссоры, вскоре она узнала, что он женился на Надежде. Теперь, узнав о своей болезни, Елена позвонила ему. Оказалось, что и он не мог ее забыть, Алексей был счастлив увидеть Елену. Следующая встреча окончательно помогла им понять, что они до сих пор любят друг друга. Елена стала любовницей Алексея. Но правда быстро всплыла наружу. Жена Алексея Надежда выследила мужа и устроила любовникам скандал. Елена решила поговорить с женой Алексея. Назначив ей встречу на улице, Елена объяснила, что жить ей осталось недолго. Надежда была шокирована такой новостью. Алексей, не зная о болезни Елены, предложил ей выйти за него замуж. Она отказалась. Он решил, что Елена не воспринимает всерьез их отношения, и обиделся. Вскоре жена проговорилась Алексею про болезнь Елены, он примчался к возлюбленной, сообщив ей, что намерен быть рядом до конца. Тем временем Илья уговорил Елену сделать повторное обследование, которое показало, что она… совершенно здорова! Илья постарался убедить Елену в том, что произошла путаница со снимками. Елена не знала, радоваться ей или горевать, ведь отношения с Алексеем окончательно запутались. Она решила сбежать от проблем и уехать на стажировку за рубеж. Однако когда Елена начала узнавать о том, как ей восстановиться в списке отъезжающих, выяснилось, что ее место уже занято… сыном Ильи. Елена, наконец, поняла, какую игру затеял Илья. Она устроила ему скандал, свидетелем которого стала Надежда. Так жена Алексея узнала о том, что Елена здорова. Надежда предложила ей забрать Алексея себе. Но, обдумав сложившееся положение, Елена поняла, что не может отнять мужа и отца у семьи. Она решила уехать сама.



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