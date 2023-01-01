Отважные мореплаватели. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

‘Отважные мореплаватели’ – приключенческая морская повесть, написанная Р. Киплингом во время 4-летнего проживания автора в Новой Англии и повествует о пятнадцатилетнем юноше, сыне американского миллионера, трагически смытом в море во время путешествия из Америки в Европу, куда он направлялся в сопровождении матери и намеревался закончить обучение в одном из лучших университетов Европы. Несчастного юношу подбирает португальский рыбак Мануэль и за время недолгого знакомства обучает премудростям выживания в море на рыбацкой шхуне. Через несколько месяцев их судно направляется в порт Глостер, находящийся в Северной Америке (Новой Англии). Во время плавания Мануэль погибает. Прибыв в Америку юноша сообщает отцу, что во имя привязанности и дружбы с Мануэлем решил связать свое будущее с морем, чем существенно нарушил планы отца…



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