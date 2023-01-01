Отвадила. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Отвадила. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Отвадила. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

42-летняя Анна Игнатова работает переводчиком в издательстве. Однажды она заметила, что ее муж Павел заглядывается на молоденьких женщин. Она рассказала об этом подруге Елене. Подруга ошеломила Анну еще сильней, сказав, что и ее муж тоже бросался на молоденьких, ей даже пришлось вызвать «эвакуатор» – красивую, а, главное, молодую аспирантку Катю. Она заключала договор с женщинами, по которому знакомилась с их мужьями, и, что называется, «отбивала» им вкус к измене. Анна встретилась с Катей, рассказала ей все о своем муже. Вскоре Катя стала докладывать Анне о своих встречах с Павлом. Она рассказывала жене, что любит ее муж, и чем он неудовлетворен. После этих разговоров, Анна стала делать все то, чего не хватало ее мужу. Они стали выходить из дома, сидеть в кафе по вечерам, танцевать перед сном… Их семейная жизнь сильно изменилась, у них восстановился интим, пропавший, было, вовсе, и нежные доверительные отношении. Теперь Анну больше всего волновало только одно: как Павел ведет себя с Катей? И она решилась подсмотреть за одной из встреч. Она назначает Павлу и Кате свидание в одно и то же время в парке. А сама прячется неподалеку и сообщает мужу по телефону, что задерживается. Катя приходит, но не замечает Павла, который фотографирует деревья в снегу. Павел тоже не обращает внимания на молодую женщину. Ошеломленная Анна звонит мужу и говорит, что не придет. Павел уходит. А Анна выясняет отношения с Катей. Катя сознается, что никогда не встречалась с ее мужем. Что она никогда не встречается с мужьями тех жен, с которыми заключает договор. Само воспитание этих женщин в отношении их мужей, про которых они ей все рассказывают, и становится основой изменений их семейных отношений. Анна говорит, что она врет, что если бы она не встречалась с Павлом, то не пришла бы сегодня сюда. На что Катя говорит ей, что сразу разгадала хитрость Анны и решила прийти, чтобы объясниться с ней. Анна и Павел, так и не узнавший о Кате, наладили романтические отношения в своей семье.

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