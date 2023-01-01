WinkАудиокнигиОтцы и дети (спектакль). Иван Тургенев
Отцы и дети (спектакль). Иван Тургенев (книга, 2013) слушать онлайн
2013, Аудиокнига
Любовные романы, Классика12+
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Сюжет
"Отцы и дети" – аудиоспектакль по роману Ивана Сергеевича Тургенева. Талантливая режиссура, оригинальное музыкальное сопровождение и созвездие актеров доставят истинное удовольствие всем ценителям русской литературы и позволят открыть для себя роман великого писателя с новой, необычной стороны.
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