Отцы и дети (спектакль). Иван Тургенев (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

"Отцы и дети" – аудиоспектакль по роману Ивана Сергеевича Тургенева. Талантливая режиссура, оригинальное музыкальное сопровождение и созвездие актеров доставят истинное удовольствие всем ценителям русской литературы и позволят открыть для себя роман великого писателя с новой, необычной стороны.



Отцы и дети (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.