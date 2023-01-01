Отцы и дети. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Отцы и дети» – знаменитый роман Тургенева, ставший чуть ли не самым значительным произведением в истории о взаимоотношениях поколений. Споры главного героя Евгения Базарова, называающего себя нигилистом и отрицающего расхожие представления о жизни, искусстве, морали, природе человека, и его антагониста Павла Кирсанова, аристократа до мозга костей, состаляют главную проблематику романа. Но сюжетная канва строится скорее на внутреннем конфликте самого Базарова. Только что отрицавший все и вся герой, не веривший в любовь, смеявшийся над своим приятелем, способным на нежные чувства, вдруг сам страстно и пылко влюбляется. И все вдруг переворачивается вверх дном – с любовью Базаров совладать не в силах, она оказывается сильнее самых твердых убеждений.



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