Отцовское чувство. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Поссорившись с невестой, Геннадий решил на время ремонта у себя дома снять номер в частной гостинице. Неожиданно в девушке, которая работала в гостинице, он узнал брошенную им полгода назад, ради состоятельной невесты, Таню, которая теперь была беременна. Из разговора с девушкой Геннадий понял, что Таня ждала ребенка от него, но удивляло, что она не предъявляет претензий и даже не просит помощи. Скоро он случайно подслушал разговор, о том, что Таня собирается после рождения передать ребенка хозяевам гостиницы для усыновления. Геннадий был потрясен, он решил, что не допустит этого. Скоро Таня призналась, что все еще любит Геннадия, но в их разговор вмешался Владимир, хозяин гостиницы, который заявил, что именно он – отец ребенка Тани. Геннадий поверил, почувствовал себя оскорбленным, но не смог забыть Таню. Он уже собрался уехать из гостиницы, но неожиданно хозяйка гостиницы Алевтина призналась, что они с мужем – бездетная пара, рассказала, как она наводила справки о Тане и отце её ребенка, и как они с мужем уговорили отчаявшуюся, брошенную всеми Таню подписать договор о якобы суррогатном материнстве, чтобы завладеть её ребенком. Но сейчас Алевтина уже не хотела чужого младенца, она требовала, чтобы Геннадий помог забеременеть ей, так как считала, что бесплоден её муж, а не она. Геннадий с возмущением отказался, и теперь, когда узнал от Алевтины, что Таня носит его ребенка, решил ни за что не отступать. Алевтина продолжала преследовать Геннадия, и одну из двусмысленных сцен увидела Таня. Он решила, что Геннадий как был бабником, так и остался. Ей стало плохо, она попала в больницу и больше не хотела видеть Геннадия, несмотря на все его объяснения. Геннадий не смирился, и, когда Таня вышла из больницы, сделал ей официальное предложение и заявил, что заплатит все её долги. Таня сдалась, потому что любила Геннадия и очень хотела ему верить.



Отцовское чувство слушать на видеосервисе Wink.