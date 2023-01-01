Отступать некуда – позади Москва. Орис Орис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Сборник стихов и песен написан автором к восьмидесятилетию битвы за Москву. Операция по захвату Москвы началась 30 сентября 1941 года и называлась «Тайфун». За 10−12 недель до начала зимы немцы планировали взять столицу, население уничтожить или угнать в Германию. Жизнь в Москве должна была прекратиться, город должен был быть разрушен. Чтобы эти планы не реализовались, советскому народу пришлось приложить колоссальные усилия.Автор описывает события как бы от лица его непосредственных участников: их переживания, выборы, детали обстоятельств и окружающей обстановки. Это создает эффект погружения в атмосферу тех дней, что позволяет нам поставить себя на место этих людей.Книга, является шестой в цикле книг, написанных автором под общим названием «Исторические вехи доблести и славы России».



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