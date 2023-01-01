Отрочество. Константин Вайт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новинка серии «Попаданец». Спасая девушку, я умер – и оказался в другом мире. В теле подростка. Что это: проклятье или награда? Я в мире магии, но как маг – полный ноль. Смогу ли я найти свое место в новом мире? Да, герой будет развиваться да, его ждут трудности. Ему предстоит найти друзей и завести врагов, но не ждите от него слишком многого: все-таки он – обычный парень, попавший в другой мир…



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