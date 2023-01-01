Отражение Евы. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В жизни гениального профессора кибернетика Даниэля Берга случается беда, его жена Ева попадает в автокатастрофу. Вердикт врачей – пожизненная инвалидность, молодая женщина отныне прикована к кровати. И чтобы облегчить существование любимой, Даниэль активирует созданную им программу, способную выводить сознание человека в киберпространство. Однако Берг даже не подозревал каких монстров разбудит в реальном мире, когда осуществит запуск, ведь программа способна на такое, за что и убить не жалко. Жизнь Евы теперь в опасности, ибо за ней отправляют наемника, но сможет ли убийца сделать то, что должен?



Отражение Евы слушать на видеосервисе Wink.