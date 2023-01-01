WinkАудиокнигиОтравленный пояс. Артур Конан Дойл
Отравленный пояс. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы184 мин12+
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Сюжет
В научно-фантастической повести «Отравленный пояс» нас ждет встреча с уже полюбившимися героями повести «Затерянный мир»: профессором Челленджером, журналистом Мелоуном и лордом Рокстоном. Наблюдая спектры космических объектов, профессор Челленджер выясняет, что в ближайшее время Земля пройдет через полосу отравленного эфира, что может погубить все живое на планете. Предсказанная катастрофа действительно происходит, а профессор и его друзья наблюдают за событиями из герметичной комнаты, заполненной пригодным для дыхания газом…
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