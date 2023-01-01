Отпустить бывшего + Здоровье женщины. Аудиозапись исцеляющего настроя. Георгий Сытин,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Здоровье женщины. Аудиозапись исцеляющего настроя Георгий Николаевич Сытин является родоначальником новой духовной (воспитывающей) медицины, возможности которой практически безграничны. Духовная медицина универсальна и общедоступна. В ее основу положен метод оздоровления-омоложения творящими мыслями (исцеляющими настроями), усваивая которые, каждый человек способен победить любые недуги, противостоять возрастным изменениям и значительно продлить свою жизнь. Представленный на диске настрой адресован прекрасной половине человечества. Усвоив его, вы не только укрепите здоровье и наполните душу и физическое тело животворящей энергией юности, но также сможете сохранить на многие годы красоту, женственность, привлекательность в глазах мужчин и гармоничные отношения с окружающим миром.



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