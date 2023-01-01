Отпустить бывшего + Я все могу! Шаги к успеху. Практика Трансерфинга. 52 шага. Татьяна Самарина,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Я все могу! Шаги к успеху. Практика Трансерфинга. 52 шага Трансерфинг – это инструмент, с помощью которого вы сможете кардинально изменить свою жизнь и добиться всего, чего хотите. Автор этой книги убеждена: границы наших возможностей – это лишь та грань, за которую мы не позволяем себе шагнуть, чтобы выйти из зоны нашего комфорта. А если набраться смелости и начать экспериментировать, то выяснится, что ограничений не существует и невозможное на самом деле – возможно. Но для этого Трансерфинг должен стать образом жизни, ежедневной практикой и действием. Книга-тренинг Татьяны Самариной поможет вам самостоятельно, шаг за шагом пройти весь путь от постановки намерения до его реализации. Если вы хотите стать творцом собственной уникальной жизни, поверить в себя и в возможность реализации своих самых смелых желаний, научиться выбирать для себя эмоциональное состояние, уровень здоровья и энергетики, достатка и личного счастья – откройте книгу и начните действовать. Помните – все зависит только от вас!



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