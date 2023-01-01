Отпустить бывшего + Возрождение. Мэрилин Керро,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Возрождение Перед вами долгожданная книга Мэрилин Керро! Вдохновляющая и теплая, она с первых же страниц погружает в волшебный и светлый мир автора. Здесь вы найдете поддержку, утешение и мотивацию для любых задуманных свершений. Мэри отвечает на очень важные вопросы, которые волнуют каждого человека: как быть счастливым и здоровым, как строить гармоничные отношения с друзьями, родственниками и возлюбленными, как жить в достатке и не быть рабом денег. В каждой главе даются простые и мощные ритуалы для обретения душевного спокойствия и избавления от страхов, исполнения желаний, поиска любви, финансового благополучия. Их сила подкреплена многолетним практическим опытом Мэрилин и её искренним желанием помогать людям. Вы также научитесь сами подбирать необходимые цвета и минералы для любого магического воздействия. Эта книга – и советы мудрой наставницы, и задушевный разговор с близкой подругой. Написанная с любовью, она станет мощным подспорьем для вашего духовного возрождения!



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