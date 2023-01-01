Отпустить бывшего + В плену чужой судьбы. Практика системных расстановок. Надежда Маркова,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. В плену чужой судьбы. Практика системных расстановок Судьба. Что это такое? Мы принимаем свою судьбу или боремся с ней, сопротивляемся ей или благодарим ее, отрекаемся от своей судьбы или смиряемся с ней. Но что делать тем, кто попадает в ловушку чужой судьбы? Мне жаль таких людей, они плывут по извилистым путям своих предков. Но более всего меня трогают немыслимые истории невинных, оказавшихся в плену чужой судьбы, попавших в ловушку семейных переплетений или ставших приютом для неприкаянных сущностей. И не важно, как они попали в этот водоворот: отказавшись от своего предназначения или движимые порывами слепой любви или потребностью быть причастными к своей семейной системе. Эти люди, стоя не на своем месте, не ощущают себя, не понимают, кто они. Они либо, забыв себя, проживают чью-то чужую жизнь, повторяют судьбу своих родственников, либо тонут в пучине чуждых страстей, событий, переплетений. Я не знаю лучшего способа, чем системная расстановка, где человек получает удивительный шанс воочию увидеть, чью судьбу повторяет, осознать это и стать свободным от данного наваждения. Как это происходит, а также примеры повторения чужих судеб описаны в историях в этой книге. Надежда Маркова



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