WinkАудиокнигиОтпустить бывшего + Светлая магия любви. Эзотерические и психологические практики для счастливых отношений. Сергей Болтенко,Элина Петровна Болтенко,Кортни С. Уоррен
Отпустить бывшего + Светлая магия любви. Эзотерические и психологические практики для счастливых отношений. Сергей Болтенко,Элина Петровна Болтенко,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Психология16+
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О книге
Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Светлая магия любви. Эзотерические и психологические практики для счастливых отношений.
Отпу�стить бывшего + Светлая магия любви слушать на видеосервисе Wink.