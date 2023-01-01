Отпустить бывшего + Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Кортни С. Уоррен
Wink
Аудиокниги
Отпустить бывшего + Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Кортни С. Уоррен

Отпустить бывшего + Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Психология16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины.

Отпустить бывшего + Станьте живыми слушать на видеосервисе Wink.

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