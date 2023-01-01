Отпустить бывшего + Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо),Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины.



Отпустить бывшего + Станьте живыми слуш�ать на видеосервисе Wink.