Отпустить бывшего + Рэйки для гармонизации: чакр, кармы, тонких тел. Атма Ручира,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Рэйки для гармонизации: чакр, кармы, тонких тел.



Отпустить бывшего + Рэйки для гармонизации: чакр, кармы, тонких тел слушать на видеосервисе Wink.