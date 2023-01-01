Отпустить бывшего + Прими волшебную таблетку от боли. Практическая психология. Екатерина Пластеева,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Прими волшебную таблетку от боли. Практическая психология Мы мечтаем жить счастливо: любить, проводить время с друзьями, быть реализованными в карьере и получать достойные деньги за свой труд, радоваться родительству и общению с детьми, быть в хороших отношениях со старшими родственниками. Обрести счастье помогает любовь к себе и вера в свои силы, умение замечать возможные ошибки в своем мышлении – и готовность вовремя их исправлять, совершенствоваться и работать над собой. Психолог в этом деле – лучший помощник. Его главная цель – благополучие и счастье клиента. Он видит процессы, которые происходят в психике и внутреннем мире человека, и помогает ему осознать и исправить то, что мешает быть в ладу с самим собой, с окружающими и миром вокруг. В книге психотерапевта Екатерины Пластеевой вы прочитаете заметки и наблюдения из ее более чем 30-летнего опыта работы с клиентами. Все советы – работающие, а техники и упражнения проверены на практике – в процессе общения с пациентами, во время терапевтических сеансов. Благодаря рекомендациям автора вы сможете самостоятельно решить самые распространенные психологические проблемы, с которыми сталкивается большинство людей. Вы прочитаете примеры исцеления от душевных недугов в связи с проблемами в личной жизни, семье, отношениями с родственниками. Узнаете о способах преодоления панических атак, причинах возникновения различных заболеваний. Рассмотрите особенности взаимодействия детей и родителей, процесса воспитания. Отдельно обсуждаются вопросы, касающиеся карьеры и финансового положения, профессиональной реализации. Книга поможет обрести здоровую самооценку, избавиться от чувства вины, научиться радоваться жизни и замечать вокруг позитив, жить с оптимизмом и верой в свои силы, смело встречать и преодолевать вызовы судьбы!



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