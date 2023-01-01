Отпустить бывшего + Посланник. Правдивая история про любовь. Клаус Дж. Джоул,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Посланник. Правдивая история про любовь Если вы человек, перелистывающий множество книг в поисках того, что позволит продвинуться вперед, то в этой книге вы найдете то, что искали. История, которую вы сейчас прочтете, правдива, насколько я был способен пересказать ее. По моим сведениям, информация, которую вы откроете для себя в этой книге, никогда ранее не обнародовалась. Вы откроете малоизвестную, неожиданную, невероятную тайну о Любви. На протяжении столетий слово «любовь» использовали для описания чувств и ощущений, но ничего не говорилось о невероятном источнике энергии, ответственном за питание всего, что нас окружает. Представьте, что бы вы могли сделать, зная, как получить доступ к этому источнику! Приготовьтесь отправиться в путешествие, которое большинство из нас считало возможным лишь в те редкие моменты, когда мы дерзали мечтать о невозможном…



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