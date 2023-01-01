Отпустить бывшего + Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы. Кортни С. Уоррен,Татьяна Порицкая (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы Иногда после общения с теми или иными людьми возникает чувство усталости, грусти и апатии. Хотя, казалось бы, это был просто ничего не значащий разговор с коллегой, телефонный звонок родственнику или переписка с подругой. На самом деле, неприятные ощущения не появляются просто так, из ниоткуда – наше тело чутко реагирует на нарушение границ. Татьяна Порицкая, автор книги «Отбиратели энергии», предлагает рассмотреть типы людей, которые могут отнимать у нас силы. Уверены, вы сталкивались с каждым из них. В этом издании автор рассказывает, как распознать человека, который заберет у вас энергию, и как защититься от этого влияния. Вы также узнаете о том, что делать, если поняли, что вы и сами можете вести себя токсично. «Я считаю своей задачей раскрыть глаза тем, кто попался в ловушку токсичных отношений. Хочу убедить этих людей в том, что у них есть много сил и созидающей энергии, которые нужно применять себе во благо и делиться ими с такими же позитивно настроенными людьми». Татьяна Порицкая
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