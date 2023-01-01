Отпустить бывшего + Медитации. О любви. Клаус Дж. Джоул,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Медитации. О любви "Начинайте день с чувства благодарности за все волшебные события, которым вы позволите прийти к вам сегодня. Любовь, которую вы посылаете в мир, вернется к вам в десятикратном размере и принесет с собой невероятные, прекрасные подарки. Подарки маленькие и большие… Обращайте внимание даже на самые незначительные события – этим вы позволите своей любви дать вам еще больше. Замечая самый маленький волшебный подарок, вы открываете двери для десяти других подарков. Каждый раз, заметив такие подарки, почувствуйте благодарность за них, почувствуйте радость – этим вы позволите прийти к вам еще большему количеству волшебных событий!" Кл. Дж. Джоул



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