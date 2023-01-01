WinkАудиокнигиОтпустить бывшего + Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия. Алан И. Фруззетти,Кортни С. Уоррен
Отпустить бывшего + Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия. Алан И. Фруззетти,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Психология16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия.
Отп�устить бывшего + Конфликтная пара слушать на видеосервисе Wink.