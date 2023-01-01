Отпустить бывшего + Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия. Алан И. Фруззетти,Кортни С. Уоррен
Wink
Аудиокниги
Отпустить бывшего + Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия. Алан И. Фруззетти,Кортни С. Уоррен

Отпустить бывшего + Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия. Алан И. Фруззетти,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Психология16+

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Сюжет

Комплект состоит из аудиокниг: Отпустить бывшего: навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости; Конфликтная пара. Как найти мир, близость и научиться уважать партнера. Поведенческая терапия.

Отпустить бывшего + Конфликтная пара слушать на видеосервисе Wink.

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