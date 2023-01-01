Отпустить бывшего + Фея в розовом сиропе. Как преодолеть тревожность, чтобы жить ярко и в удовольствие. Юлия Калимуллина,Кортни С. Уоррен (книга, 2024) слушать онлайн

Отпустить бывшего Любовь делает человека уязвимым. Не всегда она бывает счастливой, и порой мы настолько сходим с ума от чувств, что разрыв с партнером запускает разрушительный цикл симптомов зависимости, из которого невероятно сложно выйти. Для людей, борющихся с собственными всепоглощающими эмоциями и неконструктивным поведением, книга Кортни Уоррен станет личным психотерапевтом. В ней объясняется, как можно использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для работы с одержимой привязанностью к бывшему супругу (-е), партнеру или возлюбленному (-ой). Чужие истории отношений и расставаний, приведенные в качестве примера, углубят ваше понимание того, как можно применить КПТ в реальной жизни. Готовые рабочие листы будут удобны для фиксирования важных моментов терапии и отслеживания вашего прогресса. Любой, кто столкнулся с трудностями после расставания с любимым человеком, найдет утешение в этом вдохновляющем чтении. Автор даст понять, что вы не одиноки, и покажет действенные способы отпускания бывшего партнера. Фея в розовом сиропе. Как преодолеть тревожность, чтобы жить ярко и в удовольствие Это живая и яркая история девушки, которая победила повышенную тревожность и стала ценить жизнь. Стресс, напряжение и поиски себя – из-за них автор книги оказалась на столе хирурга… И у нее произошла смена ценностных ориентиров. Юлия не дает обещаний и не предлагает волшебную таблетку, а просто честно делится собственным опытом. Вы окунетесь в эмоции обыкновенного человека, испытывающего трудности и неуверенность в себе, и на примере этой личной истории увидите, как можно справиться со своими переживаниями и открыть для себя путь к яркой жизни, свободе мыслей, гармонии с собой и бесконечному желанию жить и каждый день учиться новому. «Вдохновляющая, мотивационная, совершенно искренняя – эта книга станет вашим другом, соратником, помощником и поддерживающим звеном. Вы узнаете, как вести дневники, как выстраивать день, чтобы он прошел волшебно. У вас будет возможность окунуться в мир бега и альпинизма, побывать в горах, получить массу новых впечатлений. Вы почувствуете грусть, радость, свободу, будете вдохновлены и заряжены, легки и прекрасны. Добро пожаловать на страницы моей истории. Приятного чтения!» Юлия Калимуллина



Отпустить бывшего + Фея в розовом сиропе слушать на видеосервисе Wink.