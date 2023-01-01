Отпуск под пулями. Сергей Зверев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Думал ли сержант-контрактник Владимир Локис, что, приехав отдохнуть в курортный крымский город, вдруг окажется в эпицентре запутанной и опасной истории? Вместо того чтобы нежиться на пляже, ему приходится драться и выручать друзей, угодивших в сети турецких жуликов и отчаянных головорезов из Иностранного легиона. Локис вполне мог бы выйти из игры, но ведь весь сыр-бор разгорелся из-за старинного артефакта, оказавшегося одной из самых ценных святынь христианства…



Отпуск под пулями слушать на видеосервисе Wink.