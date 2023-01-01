Отпуск. Ольга Толмачева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Тонко и проникновенно говорит О.Толмачева о любви в рассказе"Отпуск". Трогательная история вызывает глубокие переживания и, несмотря на трагичный финал, оставляет в душе светлое чувство. Умение увидеть позитивное даже в безвыходных ситуациях – отличительная черта автора, чье творчество часто сравнивают с акварелью художника, который легкими и сочными мазками рисует удивительно чистую картину повседневной жизни.



Отпуск слушать на видеосервисе Wink.