WinkАудиокнигиОтпуск. Ольга Толмачева
Отпуск. Ольга Толмачева (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Классика, Любовные романы16+
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Сюжет
Тонко и проникновенно говорит О.Толмачева о любви в рассказе"Отпуск". Трогательная история вызывает глубокие переживания и, несмотря на трагичный финал, оставляет в душе светлое чувство. Умение увидеть позитивное даже в безвыходных ситуациях – отличительная черта автора, чье творчество часто сравнивают с акварелью художника, который легкими и сочными мазками рисует удивительно чистую картину повседневной жизни.
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