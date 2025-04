Оторвись от телефона!. Кэтрин Прайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кэтрин Прайс провела журналистское расследование, итогами которого поделилась в книге. Вы узнаете, как на нас влияет «ненормирование потребление» смартфона, и получите программу, которая помжет наладить с ним здоровые отношения. Кэтрин Прайс – журналист, выпускник Йельского университета и школы журналистики в Беркли. Кэтрин пишет о здоровье, питании и путешествиях. Еe статьи публиковались в изданиях: The Best American Science Writing, The New York Times, Popular Science, The Oprah Magazine, The Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle, The Washington Post Magazine, Salon, Slate, Men’s Journal, Health Magazine и других. Предыдущие книги Прайс – книга-пародия о путешествиях «101 Places Not to See Before You Die» и кулинарная книга «The Big Sur Bakery Cookbook: A Year in the Life of a Restaurant». Кэтрин – лауреат нескольких профессиональных наград за свои научно-популярные тексты.



