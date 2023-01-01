Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш
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Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш

Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология885 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Человек – существо сложное. И ему еще очень долго придется учиться управлять набором возможностей, которые заложила в него от рождения природа.

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