WinkАудиокнигиОткрытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш
Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология885 мин16+
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Сюжет
Человек – существо сложное. И ему еще очень долго придется учиться управлять набором возможностей, которые заложила в него от рождения природа.
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