Открытие Хазарии. Лев Гумилев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лев Николаевич Гумилев – русский историк, географ и писатель. История зарождения, расцвета и исчезновения с карты Евразии хазар и Хазарского каганата – могущественного соседа и соперника Древней Руси – является одной из самых темных и загадочных в отечественной истории. Кто такие были хазары? Откуда они появились? Какой образ жизни вели? Куда таинственно исчезли? «Открытие Хазарии» – история экспедиций Л. Н. Гумилева в дельту Волги и на Терек с целью исследования хазарской проблемы. Сам ученый назвал свой историко-географический этюд – «биография открытия». Однако книгу Гумилева вполне можно отнести к жанру научно-исторического детектива. Оставаясь строго научной, она написана крайне увлекательно и адресована самому широкому кругу читателей, которых волнуют вопросы истории.



Открытие Хазарии слушать на видеосервисе Wink.