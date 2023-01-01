Открытие. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Несколько лет назад Элла была ученым, без всяких перспектив. Она помогала своему мужу Леониду делать карьеру и ни на что не надеялась. Но однажды ее озарило. Она проверила свою идею и поняла, что на пороге революционного открытия. Элла была одержима будущим открытием. Поэтому, узнав, что беременна, она не сообщила ничего мужу и решила сделать аборт. Леонид устроил скандал. Он кричал о том, что открытие Эллы пустое, ему нужен ребенок. Элла обиделась на слова Леонида, но поняла, что может потерять любимого мужа. Коллега Эллы по институту, 45-летняя Раиса рассказала, что когда-то и она отказалась рожать детей, а потом муж умер, ее перевели работать в архив. Теперь Раиса горько жалела, что не родила ребенка. Элла переосмыслила все и решила рожать. Министерство выделило деньги под опыты Эллы. Начальник Эллы Валерий Чеботарев потребовал, чтобы она внесла его имя в список авторов открытия. Она отказалась, тогда Чеботарев показал ей видеозапись. На ней было снято, как Элла согласилась переспать с Чеботаревым ради денег для опытов. Год назад все так и было, он запугал ее, и Элла согласилась, но через минуту одумалась и отказалась, только этот момент с диска был стерт. Элла согласилась отдать свою работу Чеботареву, но сначала из тетради, где были зафиксировано начало ее опытов, она вырвала несколько важных страниц. Чеботарев об этом узнал. Элле пришлось отдать ему все. Она ушла из института, решив готовиться к рождению ребенка. Чеботарев начал продвигать идею Эллы, выдавая ее за свою. Спустя время, вышла статья в научном журнале. В ней опровергалась идея Эллы, и говорилось, что никакого открытия нет. Элла решила, что она бесперспективный ученый, однако Леонид заинтересовался ее работой. Он начала изучать опыты жены и вскоре понял, где она ошиблась. Леонид предложил Элле продолжить работу, но она отказалась. Элла знала, что главное открытие в своей жизни уже сделала, она готовилась стать матерью.



Открытие слушать на видеосервисе Wink.