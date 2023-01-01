Отель «У погибшего альпиниста» (киносценарий). Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1969) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Дело об убийстве» – литературный сценарий к известному кинофильму «Отель „У погибшего альпиниста“» режиссёра Григория Кроманова. Это фантастический детектив, в котором инспектор полиции Глебски, приехавший в горный отель по ложному вызову, вынужден расследовать загадочное убийство.



Отель «У погибшего альпиниста» (киносценарий) слушать на видеосервисе Wink.