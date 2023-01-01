Отдых в пятницу-развратницу. Романтичный Доминант (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Порно-история о тематической секс-вечеринке с участием девчонок без комплексов.Макс и Юля, имея схожие интересы и желания, познакомились в интернете, а встретившись в реальной жизни, убедились, что могут удовлетворить сексуальные потребности друг друга. Их не совсем обычные отношения устраивали обоих, так как не имели границ, но, несмотря на это, Макс решил разнообразить их очередную встречу неожиданной программой. Юля, не подозревая, что он внес поправки в сегодняшний вечер, с удовольствием приняла предложение Макса приехать к нему, но уже на месте, узнав подробности, засомневалась. Внимание! Написанное не является научным материалом и не призывает к подобного рода действиям. Содержит очень откровенные сцены группового секса по принуждению. В книге встречается упоминание нетрадиционных сексуальных установок, но это не является пропагандой.



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