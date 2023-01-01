Отдел продаж под ключ. Сергей Капустин, Дмитрий Крутов. Ключевые идеи книги.
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Отдел продаж под ключ. Сергей Капустин, Дмитрий Крутов. Ключевые идеи книги.

Отдел продаж под ключ. Сергей Капустин, Дмитрий Крутов. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес29 мин16+

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Сюжет

«Отдел продаж под ключ» — книга, созданная по мотивам одноименного бизнес-семинара. Она предназначена для молодых предпринимателей, которые мечтают создать собственное дело. Дмитрий Крутов и Сергей Капустин — энергичные учредители маркетингового агентства Mokselle и партнеры всероссийского проекта «Бизнес Молодость», объединяющего предпринимателей от 17 до 27 лет по всей России. Учитывая внешнюю рыночную ситуацию, авторы ищут внутренние причины малоэффективной работы предприятия и помогают устранить неполадки. Они рассказывают, как расширить «воронку продаж», превратив потенциального клиента в реального покупателя. Описанные приемы помогут контролировать показатели продаж на каждом этапе, управлять конверсией покупательского потока и создавать эффективную, работающую рекламу.

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