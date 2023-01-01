Отчим. Эмилия Дарк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Иванович всегда был мне близок, он заменил мне отца, и когда он предложил помочь ему снять напряжение, я еще не знала, что мне нужно будет делать. Я согласилась ради матери, ради мира в семье. Он мог уйти к другой женщине и разбить моей матери сердце. Теперь я понимаю, что выбрала правильны�й путь – каждый день я удовлетворяю моего отчима, чтобы в семье царил мир и покой. Мы встречаемся в подъезде, в лифте, в туалете… Везде, где есть возможность уединиться и сделать минет по-быстрому. Я вполне довольна моими новыми обязанностями, только я еще до конца не понимаю, куда меня заведут эти игры…



Отчим слушать на видеосервисе Wink.