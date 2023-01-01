Отчаянный холостяк. Сабрина Джеффрис (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Леди Гвин Дрэйк удавалось сохранять репутацию своей семьи, скрывая порочную связь – ошибку молодости, пока ее бывший поклонник не появился в Эрмитэдж-холле, угрожая поведать секрет широкой публике. Брат Гвин нанимает Джошуа Вулфа, егеря поместья и героя войны, чтобы защитить сестру от посягательств. Взяв на себя обязательство, Джошуа не может не выполнить свой долг, но для него все большей пыткой оказывается близость красавицы, которую он призван защитить. Тем временем Гвин должна решить, что для нее рискованнее – подвергнуться преследованию негодяя или открыть свое сердце суровому телохранителю…



Отчаянный холостяк слушать на видеосервисе Wink.