Отчаянная помощница для смутьяна. Виктория Свободина (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Виктории Свободиной – «Отчаянная помощница для смутьяна». Большому боссу необходим личный помощник. Какие требования? Послушная, незаметная, исполнительная, непривлекательная работница. Зарплата высокая, и перспективы карьерного роста хорошие. Мне подходит! Книга прочитана популярной киноактрисой Ольгой Головановой – дочерью актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова, а также известной актрисой дубляжа, на чьем счету дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. ©



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