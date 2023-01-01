WinkАудиокнигиОтборное зерно. Николай Лесков
Отборное зерно. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика62 мин12+
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Сюжет
«Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен…»
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