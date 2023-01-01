Отбор женихов для волчицы лунного князя. Анна Замосковная (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Отбор женихов для волчицы лунного князя» – фантастический роман Анны Замосковной, жанр романтическое фэнтези. Жрица оборотней передала мне лунный дар перемещаться между мирами. Теперь я, человеческая девушка, лакомый кусочек для воинственных кланов оборотней. Единственный, кто может от них защитить – лунный князь. Но я не ожидала, что его помощь обернётся для меня отбором родовитых хвостатых женихов. И отпускать меня никто не собирается. Интересно, а самого князя выбрать можно?



Отбор женихов для волчицы лунного князя слушать на видеосервисе Wink.