Отбор против любви. Александр Верт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маги жизни не выносят чужой боли. Она для них реальней и страшнее собственной. Поэтому Альбера никогда не могла понять, зачем ей, магу жизни, отец подарил раба. Она старалась быть для него доброй госпожой, но не замечала его взглядов и чувств. Он же был готов оставить свою любовь тайной и даже мо�лча наблюдать за отбором женихов, но ему пришлось притвориться кандидатом, чтобы защитить свою госпожу. Тогда борьба за ее сердце и ее жизнь стала настоящей, потому что отбор – только декорация для заговора против последнего мага жизни.



Отбор против любви слушать на видеосервисе Wink.