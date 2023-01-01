Отбор для (не)правильного принца. Лилия Орланд (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Отбор для (не)правильного принца» – фантастический роман Лилии Орланд, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Приглашение на королевский отбор – это радость для любой родовитой семьи. А если отбор окутан большим количеством тайн, то он становится привлекательным вдвойне. По крайн�ей мере, для меня. Но все-таки, почему наследник престола – младший принц? И что делать, если старший, хмурый и таинственный, мне нравится намного больше?



Отбор для (не)правильного принца слушать на видеосервисе Wink.