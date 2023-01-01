Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы + Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов. Вадим Зеланд,Татьяна Порицкая (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы Иногда после общения с теми или иными людьми возникает чувство усталости, грусти и апатии. Хотя, казалось бы, это был просто ничего не значащий разговор с коллегой, телефонный звонок родственнику или переписка с подругой. На самом деле, неприятные ощущения не появляются просто так, из ниоткуда – наше тело чутко реагирует на нарушение границ. Татьяна Порицкая, автор книги «Отбиратели энергии», предлагает рассмотреть типы людей, которые могут отнимать у нас силы. Уверены, вы сталкивались с каждым из них. В этом издании автор рассказывает, как распознать человека, который заберет у вас энергию, и как защититься от этого влияния. Вы также узнаете о том, что делать, если поняли, что вы и сами можете вести себя токсично. «Я считаю своей задачей раскрыть глаза тем, кто попался в ловушку токсичных отношений. Хочу убедить этих людей в том, что у них есть много сил и созидающей энергии, которые нужно применять себе во благо и делиться ими с такими же позитивно настроенными людьми». Татьяна Порицкая Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов Трансерфинг – это мощная техника, дающая власть творить невозможные с обыденной точки зрения вещи, а именно – управлять судьбой по своему усмотрению. Никаких чудес не будет. Вас ожидает нечто большее – незнакомая реальность намного удивительней любой мистики. Вы испытаете непередаваемые чувства, когда обнаружите у себя способности, о которых и не подозревали. Это подобно ощущению свободного падения – невероятное имеет такую ошеломляющую дерзость превращаться в реальность, что просто дух захватывает! В основе Трансерфинга лежит модель вариантов – принципиально новый взгляд на устройство нашего мира. Это I ступень Трансерфинга и первые шаги мага. Человек не знает о том, что может не добиваться, а просто получить желаемое. Метафоры «синяя птица» и «колесо фортуны» имеют под собой вполне материальную основу. Течение вариантов – это роскошный подарок для разума, о котором вы даже не подозревали… Читайте! Слушайте! Меняйте действительность! Теперь вы можете погрузиться в атмосферу загадочного мира Трансерфинга в прекрасном исполнении актера театра и кино, заслуженного артиста России Михаила Черняка.



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