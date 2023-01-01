Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы + Повседневные психические расстройства. Самодиагностика и самопомощь. Анастасия Долганова,Татьяна Порицкая (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Отбиратели энергии. Кто из окружения отнимает ваши силы Иногда после общения с теми или иными людьми возникает чувство усталости, грусти и апатии. Хотя, казалось бы, это был просто ничего не значащий разговор с коллегой, телефонный звонок родственнику или переписка с подругой. На самом деле, неприятные ощущения не появляются просто так, из ниоткуда – наше тело чутко реагирует на нарушение границ. Татьяна Порицкая, автор книги «Отбиратели энергии», предлагает рассмотреть типы людей, которые могут отнимать у нас силы. Уверены, вы сталкивались с каждым из них. В этом издании автор рассказывает, как распознать человека, который заберет у вас энергию, и как защититься от этого влияния. Вы также узнаете о том, что делать, если поняли, что вы и сами можете вести себя токсично. «Я считаю своей задачей раскрыть глаза тем, кто попался в ловушку токсичных отношений. Хочу убедить этих людей в том, что у них есть много сил и созидающей энергии, которые нужно применять себе во благо и делиться ими с такими же позитивно настроенными людьми». Татьяна Порицкая Повседневные психические расстройства. Самодиагностика и самопомощь Повседневные психические расстройства – это такие психические трудности, с которыми может столкнуться каждый. Они не достигают уровня выраженных психозов, но приносят серьезные страдания самому человеку и его семье. С такими трудностями работают прежде всего психологи и психотерапевты, которые изучают их и совершенствуют как методы профессиональной помощи, так и профилактические рекомендации и руководства по самостоятельной коррекции возникших психических проблем. Эта книга является результатом систематизации знаний и обширной практики современного психотерапевта и представляет собой базовое руководство по психическому здоровью. В ней описаны самые распространенные на сегодняшний день нарушения. Вы узнаете… ● Как различить депрессию, депрессивный характер и маниакально-депрессивное расстройство. ● Почему тревога принимает со временем устойчивые формы фобий, панических атак, обсессий и компульсий, а также может переходить в генерализованное тревожное расстройство. ● Каким образом возникает психотравма и как она связана с зависимостями, нарушениями отношений, болезнями тела, рабочими и учебными трудностями. ● Что на самом деле стоит за ставшими общеупотребительными терминами «психопат» и «социопат». ● Какие существуют современные подходы к коррекции пищевых расстройств, сексуальных расстройств, трудностей с работой и деньгами, возрастных «кризисов личности». Автор приводит рекомендации по самодиагностике, а также по подбору методов профессиональной помощи и самопомощи. Книга будет полезна самому широкому кругу читателей, заинтересованных темой психики и психического здоровья.



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