От сотворения мира до наших дней. Неизвестный автор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

До появления этой звукозаписи трудно было представить себе возможность изложения текста Библейской истории в виде пересказа и толкования простым языком, понятным любому человеку… Для иллюстрации библейских событий используется и исторический факт, и богословский анализ, и попытки научно�го подхода для объяснения обстоятельств и фрагментов истории человечества. Фактически это – научно-популярный пересказ истории человечества от сотворения мира до наших дней в увлекательной форме и с потрясающей аргументацией. Слушатели узнают ответы на многие непростые непростые духовные вопросы и на вопрос почему именно Православие является истинной религией.



От сотворения мира до наших дней слушать на видеосервисе Wink.