От силы к силе. Обретение успеха, счастья и глубокой цели во второй половине жизни. Артур Брукс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Если вы не собираетесь следовать формуле Джеймса Дина «живи быстро, умри молодым, оставь красивый труп», вы знаете, что снижение физических и умственных способностей неизбежно. Вы, вероятно, просто думаете, что до этого еще далеко. Реальность такова, что в большинстве профессий, требующих высокой квалификации, спад начинается в конце четвертого — начале шестого десятка. При этом чем ярче пик карьеры, тем более резкий спад за ним следует.

Перемены придут в любом случае, однако они несут с собой не только повод для грусти, но и новые возможности. Профессор Гарвардской школы бизнеса Артур Брукс предлагает стратегический план, который позволит сделать вторую половину жизни еще более счастливой и полной, чем первая.



От силы к силе слушать на видеосервисе Wink.