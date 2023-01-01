От самосаботажа к саморазвитию. Как победить негативные внутренние установки на пути к счастью. Брианна Вист. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Случалось ли вам замечать, что вы сами препятствуете себе в достижении счастья? А знаете ли вы, почему стремиться к абсолютному счастью бессмысленно?

Брианна Вист готова провести вас по пути поиска себя и своих истинных потребностей, чтобы выявить причины помех и самосаботажа. Вы пройдете глубокую трансформацию — от выявления и признания собственного деструктивного поведения через освобождение от прошлого и поиск лучшей версии себя к тому, к обретению контроля над своей жизнью, душевного покоя и счастья.

Все, что Брианна Вист предлагает в своей книге — это трезвый и сочувствующий взгляд на наше трудности и эмоции, — чтобы мы могли сами осознать и преодолеть защитные механизмы, которые мешают нам жить той жизнью, которой мы хотим.



От самосаботажа к саморазвитию слушать на видеосервисе Wink.