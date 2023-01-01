От Руси до России. Лев Гумилев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гумилев Лев Николаевич [1912-1992] – русский историк, географ и писатель. В науке Л.Гумилев был столь же отважен и независим, как и его родители – Н.С.Гумилев и А.А.Ахматова – в поэзии. «От Руси до России» – последний труд ученого, создателя теории пассионарности. Это – оригинальное и по-настоящему глубокое исследование обращает взгляд читателя на исторический период нашей страны, ограниченный становлением Киевского княжества и эпохой петровских реформ.



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