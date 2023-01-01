От предвидения к власти. Как ИИ-прогнозирование трансформирует экономику и как использовать его силу в своих целях. Аджей Агравал,Джошуа Ганс,Ави Голдфарб
Wink
Аудиокниги
От предвидения к власти. Как ИИ-прогнозирование трансформирует экономику и как использовать его силу в своих целях. Аджей Агравал,Джошуа Ганс,Ави Голдфарб

От предвидения к власти. Как ИИ-прогнозирование трансформирует экономику и как использовать его силу в своих целях. Аджей Агравал,Джошуа Ганс,Ави Голдфарб (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес16+

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Сюжет

Развитие ИИ полностью трансформирует экономику, а прогнозирование становится главным инструментом власти и умножения прибыли. Эта книга адресована каждому лидеру, который хочет найти новые возможности и использовать технологии в своих целях.

От предвидения к власти слушать на видеосервисе Wink.

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