От предвидения к власти. Как ИИ-прогнозирование трансформирует экономику и как использовать его силу в своих целях. Аджей Агравал,Джошуа Ганс,Ави Голдфарб (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Развитие ИИ полностью трансформирует экономику, а прогнозирование становится главным инструментом власти и умножения прибыли. Эта книга адресована каждому лидеру, который хочет найти новые возможности и использовать технологии в своих целях.



От предвидени�я к власти слушать на видеосервисе Wink.