От праздника до праздника. Сценки семейной жизни в блюдах и картинках. Наталия Малич (книга, 2021) слушать онлайн
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Сюжет
Чего ожидает девушка, когда собирается выйти замуж? Казалось бы, тихого уютного семейного гнездышка. Каково же было удивление Наталии Малич, когда ее замужество оказалось погружением в огромную неугомонную семью, обожающую застолья и праздники всех сортов. Одних дней рождения на все лето! Ка�к в этой ситуации не превратить свою жизнь в бесконечное стояние у плиты и научиться наслаждаться праздниками? Как и чем вкусно и легко накормить толпу любимых людей? Как усадить разные поколения за один стол и не сойти с ума? Ответы на эти, казалось бы неразрешимые вопросы, найдутся в этой книге. Прослушайте ее и вы вернете себе давно забытое желание регулярно пировать всей семьей.
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