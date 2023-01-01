От праздника до праздника. Сценки семейной жизни в блюдах и картинках. Наталия Малич (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Чего ожидает девушка, когда собирается выйти замуж? Казалось бы, тихого уютного семейного гнездышка. Каково же было удивление Наталии Малич, когда ее замужество оказалось погружением в огромную неугомонную семью, обожающую застолья и праздники всех сортов. Одних дней рождения на все лето! Ка�к в этой ситуации не превратить свою жизнь в бесконечное стояние у плиты и научиться наслаждаться праздниками? Как и чем вкусно и легко накормить толпу любимых людей? Как усадить разные поколения за один стол и не сойти с ума? Ответы на эти, казалось бы неразрешимые вопросы, найдутся в этой книге. Прослушайте ее и вы вернете себе давно забытое желание регулярно пировать всей семьей.



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