От нуля до единицы: заметки о стартапах, или как построить будущее. Питер Тиль, Блейк Мастерс. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «От нуля до единицы» Питер Тиль декларирует политический манифест и одновременно делится бизнес-идеями. Следующий Билл Гейтс не будет создавать операционную систему. Следующий Марк Цукерберг не будет создавать социальную сеть. Вы ничего не добьетесь, если будете их копировать. Гораздо труднее создать новую модель, чем идти по стопам предшественников. Прогресс всегда заключен в монополизации рынков, а не в участии в конкурентной борьбе. Стартап от нуля до единицы будет успешен ровно настолько, насколько он уникален. Питер Тиль опирается на собственный опыт соучредителя компаний PayPal и Palantir, инвестора сотни стартапов, включая Facebook и SpaceX. Искать ценность в неожиданном месте, создавая принципы, а не используя готовые формулы, — вот модель успеха, открытая автором.



От нуля до единицы: заметки о стартапах, или как построить будущее слушать на видеосервисе Wink.